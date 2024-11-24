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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٢٨ م

ايران تحصد المركز الاول في المعرض الدولي للنشر والطباعة في كازاخستان

ايران تحصد المركز الاول في المعرض الدولي للنشر والطباعة في كازاخستان

اختير كتاب "كنوز السجاد الايراني" كافضل عمل في قسم تقديم أعمال الدول في المعرض الدولي للنشر والطباعة في كازاخستان.

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية ان كتاب "كنوز السجاد الايراني" من اصدار دار نشر "يساولي" كان قد قدمه المركز الثقافي للجمهورية الاسلامية الايراني في الماتي في قسم المسابقة للدورة الـ 12 للمعرض الدولي للنشر والطباعة.

ويعرف هذا الكتاب الفاخر، الخصائص الفنية للسجاد الايراني وجمالياته والرموز النابعة من الطبيعة في ايران، باللغتين الفارسية والانجليزية مرفق بتصاميم وصور اخاذة.

واختبر هذا الكتاب من قبل هيئة المحكمين، كافضل عمل في قسم تقديم تاريخ الدول وثقافتها وفنها وجغرافيتها.

رمز الخبر 1951159

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