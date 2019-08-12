ظريف: الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني غير مُجدٍ

والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء ، أكد ظريف على رؤية الجمهورية الإسلامية الايرانية لتنمية العلاقات مع جميع جيرانها ، مستشهداً بعلاقات قطر مع إيران كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة.

وقال إن الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني غير مجد وقد زاد من انعدام الأمن في المنطقة.

كما أكد أمير قطر على العلاقات الوثيقة والشقيقة بين إيران وقطر و المشاورات بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لحل المشكلات الإقليمية. كما أكد استعداد بلاده لاقرار السلام والاستقرار في المنطقة.