العمليات الهجومية التأديبية ضد الأميركيين ستستمر

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد إبراهيم ذوالفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، حذّر من أن أي دولة تتعاون مع الجيش الأميركي المعتدي سيتعين عليها تحمل العواقب الخطيرة.

وجاء النص الكامل لتصريحات المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي كالتالي:

"إن الجيش الأميركي الإرهابي قاتل الأطفال، بعد إخفاقاته المتتالية في الحرب المفروضة ضد إيران الإسلامية، وهزيمته على يد الشعب الدائم الحضور والمقاوم في بلدنا العزيز، شنّ عدواناً جوياً وحشياً وقصفاً على بعض النقاط العسكرية والمدنية في المناطق الجنوبية لإيران، وأراق دماء عدد من الأبرياء.

ورداً على هذه الأعمال الشريرة والإرهابية، قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأبناء الشعب الشجعان في الجيش الباسل والحرس الثوري البطل، وبسرعة وقوة، بشن هجوم صاروخي ومسيّر مقتدر على القواعد الأميركية الإجرامية في المنطقة، ودمّرتها، مما أسفر عن خسائر فادحة في البنى التحتية والمنشآت والأسلحة والمعدات، ومقتل أو إصابة عدد كبير من القادة والجنود الأميركيين.

وستستمر هذه العمليات الهجومية التأديبية ضد الأميركيين حتى يندموا على جرائمهم.

نحذّر من أن استمرار الأعمال الشريرة الأميركية في المنطقة سيقابل بردود أكبر وأوسع وأكثر تدميراً، وأي دولة تتعاون مع الجيش الأميركي المعتدي سيتعين عليها تحمل العواقب الخطيرة."

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