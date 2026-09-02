الحرس الثوري: بدأنا الرد الموجع؛ وقفل مضيق هرمز سيزداد إحكاماً وإغلاقاً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً، جاء فيه:

"بسم الله قاصم الجبارين؛

أيها الشعب البصير والثوري لإيران الإسلامية؛

إن استمرار حضوركم في الميدان قد أنهك العدو الأميركي وأيأسه، وإن صمود واقتدار أبنائكم المقاتلين في مضيق هرمز قد أربك قادة البيت الأبيض.

قبل ساعات، وفي هجمات عمياء ويائسة، قصفت القوات الأميركية المعتدية نقاطاً متعددة على السواحل الجنوبية لإيران، بما في ذلك عدة مواقع مدنية.

هذه الهجمات، التي زادت قفل مضيق هرمز إحكاماً، وعززت عزيمة المقاتلين في قمع القوات الأجنبية المتدخلة في المضيق.

لقد بدأ مقاتلو الحرس الثوري البواسل الرد الموجع على المعتدين، وفي أول إجراء، أسقطوا، بواسطة نظام دفاع جوي حديث تابع للقوة الجوفضائية، الطائرة المسيّرة المتطورة MQ9 الخمسين للجيش الأميركي المعتدي.

وسيُبلّغ الشعب الإيراني الشريف بنتائج عمليات المقاتلين لاحقاً.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم."

/انتهى/