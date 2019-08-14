إصابة طفلة بجروح خطرة بنيران قوى العدوان في الحديدة

وذكرت قناة المسيرة ان اصابة الطفلة كانت خطرة واصيبت بنيران قوى العدوان في منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتا.

إلى ذلك قصفت قوى العدوان بأكثر من 25 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي المحاصرة بالمحافظة ذاتها.

ومساء أمس استهدفت قوى الغزاة والمرتزقة بصورة مكثفة بالرشاشات المتوسطة مطار الحديدة الدولي، كما قصفت مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 25 قذيفة مدفعية ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

وكانت قد أصيبت طفلة، الاثنين، بشظايا قذيفة أطلقها الغزاة والمرتزقة في مديرية التحيتا محافظة الحديدة.

ويأتي هذا في ظل تصعيد لقوى العدوان في الحديدة وخرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة في ظل صمت أممي مريب.