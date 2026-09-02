إيران تحصد أول ذهبية في الألعاب العالمية للبدو الرحل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي إطار استمرار منافسات الألعاب العالمية للريف والبدو الرحل التي تستضيفها قيرغيزستان، تمكن رضا قيطاسي من انتزاع لقب البطولة في رياضة "سحب جذوع الأشجار" بأداء متميز، ليحرز بذلك أول ميدالية ذهبية لإيران في هذه النسخة من المسابقات.

وتعد هذه الميدالية الذهبية هي الأولى للوفد الرياضي الإيراني في الألعاب العالمية للبدو الرحل المقامة في قيرغيزستان، علماً بأن الوفد الإيراني كان قد حقق يوم أمس، مع انطلاق هذه الألعاب، ميدالية فضية وميدالية برونزية.

يُذكر أن الوفد الإيراني المكون من 130 شخصاً قد توجه للمشاركة في الدورة السادسة من هذه المنافسات في قيرغيزستان، تحت اسم "القائد الشهيد" وشعار "الاتحاد، الاقتدار، والنصر"، وذلك في أول مشاركة منظمة له في الألعاب العالمية للبدو الرحل.