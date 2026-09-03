وول ستريت جورنال: ترامب يسعى لإعلان إنهاء الحرب مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، ذكرت أن دونالد ترامب يعقد اجتماعات خاصة مع كبار مساعديه بشأن إمكانية إعلان إنهاء الحرب مع إيران.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن ترامب أعرب، خلال مناقشاته مع كبار مساعديه، عن دعمه لفكرة إنهاء الحرب مع إيران.

من جهتها، ادعت وكالة رويترز أن أربعة من كبار مستشاري ترامب يسعون، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، إلى منع تصعيد الحرب مع إيران، للحد من الأضرار الانتخابية للحزب الجمهوري.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مسؤولي البيت الأبيض يسعون إلى منع هيمنة هذا الصراع على الأجواء الانتخابية، للحفاظ على الأغلبية الضعيفة للجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، وقد يعودون إلى تصعيد العمليات العسكرية بعد الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الأميركية تركز حالياً على زيادة الضغط الاقتصادي على طهران للحصول على تنازلات في مفاوضات مستقبلية محتملة، خاصة بعد فشل العمليات العسكرية في الأشهر الأخيرة في تحقيق هذا الهدف.

وتأتي هذه المساعي في وقت أظهر فيه استطلاع لرويترز في أواخر أغسطس الماضي أن 31% فقط من الأميركيين يؤيدون الحرب مع إيران، بينما يعارضها نحو 63%، ويعود هذا الاستياء إلى ارتفاع أسعار البنزين في أميركا.

وأضافت المصادر أن التوقف التكتيكي للحرب يهدف أيضاً إلى منح الجيش الأميركي مهلة لتعويض نقص مخزونات الذخائر الدقيقة، لكن تنفيذ استراتيجية الصبر والانتظار يواجه صعوبات ميدانية، حيث يستمر الطرفان في تبادل الضربات.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت سابقاً أن قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية الأميركية حذروا وزير الحرب بيت هيغسيث من أن إطالة أمد الحرب ستضعف جاهزية القوات في الجبهات الأخرى.

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