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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٦:٥٧ م

إيران تتصدر دول العالم في اكتشاف الغاز

إيران تتصدر دول العالم في اكتشاف الغاز

قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية "حميد بورد" إن إجمالي 17.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز المكتشف في هذين الحقلين يمثل أكبر حجم من الغاز المكتشف في العالم منذ عام 2025 وحتى الآن؛ مردفا: إن شركة النفط الوطنية الإيرانية احتلت بذلك المرتبة الأولى عالميا في اكتشاف الغاز خلال هذه الفترة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية جاءت، اليوم الاربعاء، في معرض إشارته إلى اكتشاف حقلي "تختة" للغاز وحقل "بازن" في جنوب محافظة فارس (جنوب البلاد).

وأعلن "بورد" أن العمليات التنفيذية لحفر بئر حقل "تختة" للغاز، التي أسفرت عن اكتشاف 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الموجود في المكمن و 5.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج، كانت جارية في خضم الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما وحرب رمضان.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية أن أنشطة قطاع النفط لم تتوقف خلال هذه الفترة فحسب، بل تواصلت أيضا في مجال الاستكشاف، ما أفضى إلى اكتشاف حقول جديدة.

وختم "بورد" تصريحاته بالقول: إنه نظرا إلى الإمكانات الهيدروكربونية المتنوعة التي تزخر بها البلاد، تعتزم وزارة النفط زيادة عدد منصات الحفر الاستكشافية وتنفيذ مشاريع للمسوحات الزلزالية، وتركيز جزء من طاقة إدارة الاستكشاف في محافظات شمال شرق البلاد والمناطق الشمالية والشمالية الغربية، بهدف معالجة جزء من اختلال التوازن في الطاقة بالاعتماد على إمكانات الموارد الجديدة.

رمز الخبر 1973514

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