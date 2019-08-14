لاريجاني يهنئ نصر الله بالذكرى السنوية لانتصار تموز

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بعث برقية إلى قائد حركة حزب الله البنانية حسن نصر الله هنأه فيها بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار حزب الله على الصهاينة خلال حرب تموز .

وفي جانب من هذه الرسالة قال لاريجاني بعد إشارة إلى كسر وهم القوة الإسرائيلية خلال 33 يوما من الحرب قال: " هذا النصر هو نتيجة لحكمة قيادة المقاومة وقوة ايمان مناضلي حزب الله".

وأضاف " لقد اثبتت تضحيات هؤلاء المناضلين أن فكرة عدم هزيمة الصهاينة ما هي إلا أسطورة خيالية".

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني دعم إيران للمقاومة اللبنانية أمام الكيان الصهيوني موضحا أن الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم دول العالم الاسلامي لكن هذه المساعي قد منيت بالفشل وإن مشروع صفقة القرن لن يرى النور على الاطلاق"./انتهى/