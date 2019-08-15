قائد الحرس الثوري:كل قمم الجبال على الحدود الشمالية الغربية للبلاد تحت سيطرة الحرس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صرح خلال تفقده المناطق التي تتولى مهام الحفاظ على امنها القوة البرية للحرس الثوري في شمال غرب ايران ومنها المرتفعات الحدودية لمدينتي بیرانشهر و سردشت المحاذيتين لكردستان العراق، إن جميع قمم الجبال على الحدود الشمالية الغربية للبلاد خاضعة بشكل كامل لسيطرة وإشراف قوات الحرس الثوري المؤمنة والثورية وقد سطر ابناء هذه المناطق من الحرس الثوري بفضل الله وعونه أروع الملاحم لإرساء الأمن في مناطقهم.

وقال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية، رسالتنا للاعداء هو أن عليهم ان يضعوا في حساباتهم إقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي اتسع نطاقه عالميا.

وأشار اللواء حسين سلامي الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة مستقلة في العالم، قائلا " ايران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيدا عن تأثير القوى العالمية، وهذا الاستقلال البنيوي قد تحول لدى العالم الى أنموذج لا بديل له وقد تأثرت به الكثير من دول وشعوب العالم. /انتهى/.