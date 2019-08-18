ظريف: الأجانب سيشدّون الرحال عن المنطقة عاجلا أم آجلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد جواد ظريف أعرب خلال هذا اللقاء عن تمنياته لأمير الكويت بالشفاء العاجل، معتبرا أمير الكويت احد القادة الحكماء في المنطقة.

ووصف وزير الخارجية الايراني، العلاقات الإيرانية الكويتية بأنها ودية وإخوية ودعا إلى تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين

واشار ظريف الى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الراهنة، قائلا، نحن باقون في المنطقة، والغرباء ذاهبون.

بدوره رحب ولي عهد الكويت بوزير الخارجية الايراني، معتبرا مصالح المنطقة أسمى وأهم من أي شىء، معلنا ان بلاده مستعدة للتعاون والحوار بشكل دائم وتعتبر ذلك الأمر يصب في مصلحة المنطقة والأمن والاستقرار في فيها.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وصل الى الكويت امس السبت والتقى في مستهل زيارته اعضاء جمعية الصداقة الكويتية الايرانية./انتهى/