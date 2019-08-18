ظريف يبحث مع نظيره الكويتي أهم مستجدات المنطقة

وتبادل محمد جواد ظريف والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وجهات النظر، حول الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بما في ذلك سوريا واليمن والظروف الحالية في المنطقة وأهم القضايا الدولية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى الكويت مساء امس السبت والتقى اعضاء جمعية الصداقة الكويتية الايرانية كما التقى اليوم ولي العهد الكويتي الشيخ نواف جابر الصباح " حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وامنها واستقرارها./انتهى/