بروجردي: واشنطن العنصر الاساس في الازمات التي تشهدها مختلف مناطق العالم

وخلال استقباله رئيس الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية بطهران ، اشار بروجردي الى الوتيرة النامية للعلاقات بين البلدين وقال، هنالك الكثير من الطاقات في ايران وكوريا الشمالية يمكن استثمارها في سياق تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بينهما.

وقال رئيس الجانب الايراني في لجنة الصداقة البرلمانية مع كوريا الشمالية، ان مجلس الشورى الاسلامي يرحب ويدعم اي اجراء في مسار الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واعتبر بروجردي، اميركا بانها العنصر الاساس في الازمات التي تشهدها مختلف مناطق العالم ومنها الشرق الاوسط وشبه الجزيرة الكورية واضاف، ان عدم الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة مثل الاتفاق النووي من قبل اميركا يثبت بانها غير قابلة للثقة.

واكد بالقول، ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على ارساء السلام والاستقرار في المنطقة وسنعمل على ارسائه من موقف القوة.

واعتبر بروجردي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سبيلا لمواجهة الحظر المفروض من قبل اميركا ضد الشعبين الايراني والكوري الشمالي.

كما اعتبر تقديم التسهيلات للناشطين في القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية والتعدينية والتبادل الثقافي والعلمي والغاء تاشيرات الدخول للتجار والناشطين الاقتصاديين والغاء العقبات البنكية ، فرصة لتعزيز وترسيخ العلاقات الودية بين الجانبين ، مؤكدا ضرورة المشاورات المستمرة بين كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين في البلدين.

وفي اللقاء وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين مجلس الشورى الاسلامي والجمعية الشعبية العليا بكوريا الشمالية.

والتقى المسؤول الكوري الشمالي خلال زيارته الى طهران مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ونائب رئيس المجلس مسعود بزشكيان.