ادخال النفط الايراني بتر يد الشرطي الامريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب ايهاب حمادة، اشار إلى ان ادخال بواخر المحروقات يأتي في سياق خدمة الاهالي انطلاقاً من قيم حزب الله واخلاقه وثوابته، عندما اراد البعض في الداخل ان يترك الناس على المحطات.

واشار حمادة إلى ان المعادلة الجديدة البواخر ارض لبنانية هي التي امّنت وصول القوافل إلى عمق لبنان دون قيد او شرط او انتماء سياسي او جغرافي.

واضاف: "الكل يعرف أن أميركا تمنع، وايران تسمح وتمد يد العون للمقاومة لتكسر الحصار عن الشعب اللبناني من الجمهورية الاسلامية إلى سوريا ولبنان لتؤسّس مرحلة جديدة على مستوى المحروقات والأدوية وصولًا إلى مسار بحاجة اليه رغمًا عن أنف واشنطن ودون النظر إلى الحدود الامريكية".

واعتبر حمادة أن هذا المسار ليس مساراً سياسياً، إنما من أجل كرامة اللبنانيين، وهو بُعد لتأسيس مسار جديد لكسر العقوبات، ولن تكون فيه اميركا الشرطي والآمر الناهي.

وفي سياق آخر، رأى حمادة أن ما وصلنا إليه على صعيد تشكيل الحكومة هو إنجاز للبنانيين كافة وتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها المنطق، موضحًا أن الأزمات كبيرة والحكومة ستضع يدها على الملفات الرئيسية.

واكد حمادة ان حزب الله لن يكون شاهد زور على كلام لا ينتقل إلى حيّز التطبيق، فقد شبعنا خطابات وشعارات رنانة ومشاريع وعناوين عريضة، ونريد اقوالا مع افعال.

وتابع حمادة:"ما قرأناه ولمسناه في البيان الوزاري مشجّع وينبغي ان يُطبّق والّا يبقى حبرًا على ورق وسنقف عند كل نقطة لنسأل عن الكهرباء والمحروقات والسياحة والبيئة والدولار وهيكلة القطاع المصرفي".

واعتبر ان هذا القطاع بحاجة إلى هيكلة وقانون النقد بحاجة إلى تعديلات، فالحاكم كان اقوى من الدولة وبغطاء عالمي اكبر للحاكم على حساب القوانين.

وفي الختام، قال حمادة ان الحاكم يُطبّق سياسات الحكومة المالية ولا يضع السياسات ويخالف الحكومة مجتمعة، مضيفاً: "رأينا الازمات كيف اوصلتنا إلى طريق مسدود وكان لحزب الله الدور في مسار تشكيل الحكومة".

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