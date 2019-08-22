  1. الرياضة
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٢٢:١٤

برسبوليس يستهل مشواره في الدوري الإيراني بهزيمة "بارس جنوبي"

برسبوليس يستهل مشواره في الدوري الإيراني بهزيمة "بارس جنوبي"

استهل نادي برسبوليس مشواره في الدوري الايراني الممتاز بهزيمة ضيفه "بارس جنوبي" بهدف يتيم .

وبدات مباريات الدوري الممتاز  اليوم الخميس بمباراة بين نادي برسبوليس بطل الدوري السابق ونادي بارس الجنوبي في استاد ازادي بالعاصمة طهران بحضور نحو 25 الف متفرج . 

وحاول نادي برسبوليس بتشكيلته الهجومية شن هجمات على خصمه من الجناحين لفتح الطريق امام مهاجميه لهز شباك الضيف وتمكن من تهديد مرمى بارس الجنوبي مرة واحدة في الشوط الاول فيما سادت الرتابه على مجريات المباراة.

وفي الشوط الثاني لعب برسبوليس كرة افضل وتمكن في الدقيقة 56 من المبارة من هز شباك ضيفه عبر لاعبه مهدي ترابي .

وضيع نادي برسبوليس فرصتين للتسجيل اهدرهما اللاعبان اميد عليشاه ووحيد اميري لتنتهي المباراة بهدف يتيم لحصد الفريق الاحمر اول 3 نقاط بقيادة مدربه الجديد الارجنتيني غابريل كالدرون .

رمز الخبر 1897299

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