متصدر الدوري الإيراني يضيع نقطتين في مباراته مع " نساجي مازندران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقيمت المباراة في اجواء ممطرة على ستاد "الشهيد وطني" في مدينة قائم شهر في اطار المرحلة 21 من منافسات الدوري وادارها الحكم الدولي "علي رضا فغاني".

انتهى الشوط الاول لصالح اصحاب الارض بهدف سجله "محمد مهدي نظري" في الدقيقة 21، وتمكن برسبوليس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 وحمل توقيع "سروش رفيعي".

وبهذا التعادل حافظ برسبوليس على الصدارة برصيد 42 نقطة، يليه "سباهان اصفهان" الذي فاز على ضيفه "بارس جنوبي جم" 1-صفر، بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة وله مباراة واحدة مؤجلة.

وفي المركز الثالث حل "تراكتورسازي تبريز" برصيد 40 نقطة بعد فوزه أمس الخميس على جاره "ماشين سازي تبريز" بهدفين نظيفين./انتهى/