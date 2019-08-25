العميد دهقان: لن نسمح بإيجاد تحالف ضدنا في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الدفاع الايراني السابق أشار في تصريح لقناة "ان بي اس" الى ان ايران تعتبر احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الايرانية قرصة بحرية، قائلا، ان بريطانيا منهمكة بلعب دور في منطقة غرب أسيا، حيث انها أثبتت في قضية الناقلة أنها تقوم بالعمل على تأمين مصالح الأمريكيين.

ونوه العميد دهقان الى ان امريكا زعمت ان ناقلة النفط الايرانية كانت متوجهة الى سوريا محاولة منها لتحقيق نهجها العدائي ضد الشعب الايراني، قائلا، انهم احتجزوا ناقلة النفط الايرانية من دون اي مبرر ودليل ومن ثم افرجوا عنها.

وحول رد ايران على ايجاد تحالف بحري في الخليج الفارسي، قال، ان تواجد الامريكيين بحد ذاته ودعوة الاخرين الى الانضمام الى ذلك التحالف هو نوع من رفع مستوى التوتر في المنطقة.

وأضاف، عبر التاريخ وعقب انتصار الثورة الاسلامية كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية البلد الوحيد الذي وفر الامن للخليج الفارسي وعبور سفن جميع الدول من مضيق هرمز والخليج الفارسي، ولم نكن ابداً مسبباً للتوتر.

وتابع، ان الكثير من الدول رفضت الانضمام الى تحالف الامريكيين، ان هذا التحالف قبل ان يتم تشكيل، ولد فاشلاً الى جانب جميع التحالفات التي تشكلت سابقاً في المنطقة وفشلت جميعها.

واعتبر العميد دهقان تشكيل أي تحالف في المنطقة من دون مشاركة دولها "مصدرا للتوتر"، قائلا، ان أي دولة تنضم الى هذا التحالف سنعتبره اجراء عدائية ضد الجمهورية الاسلامية، ومن حقنا مواجهة هذا التحالف وحتما لن نسمح بإيجاد تحالف ضدنا في المنطقة.

واكد وزير الدفاع الايراني السابق ان ايران لن تسمح للأمريكيين والصهاينة بجر المنطقة الى التوتر، قائلا، أعلنا دائماً أننا لن نكون الباديء بأي حرب ولكن ليس المهم من سيبدأ بل ان نطاق الاشتباك سيشمل كافة المنطقة.