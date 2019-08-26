ظريف يغادر بياريتس عائد الى طهران

وكان ظريف قد توجه الى بعد ظهر اليوم الاحد الى مدينة بياريتس مقر عقد قمة الدول السبع وذلك تلبية لدعوة نظيره الفرنسي جان ايف لودريان حيث اجرى محادثات معه قبل ان يغادر المدينة قبل قليل عائدا الى العاصمة طهران .

وأكدت ​الرئاسة الفرنسية​ أن "المحادثات مع وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ايجابية وستتواصل في بياريتس".

وقالت الرئاسة الفرنسية ان دعوة ظريف الى بياريتس كانت "بالاتفاق" مع الولايات المتحدة

من جهته أكد ظريف أنه التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع، مشيرا الى ان "الطريق أمامنا صعب لكنه يستحق المحاولة".

واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر ان الدبلوماسية النشطة مستمرة بما يخدم التعاطي البناء.

ونشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد مشاهد لمباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين في مدينة بياریتس وقال ان زيارته لهذه المدينة تاتي في اطار متابعة التعاطي البناء.

وكتب ظريف في تغريدته ان : "الدبلوماسية النشطة لايران مستمرة في اتجاه ارساء دعائم التعاطي البناء. وعلى هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياریتس وعقب مباحثاتي المكثفة مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير المالية الفرنسي التقيت الرئيس الفرنسي امانوئيل ماكرون وبعد ذلك عقدت اجتماعا توجيهيا مشتركا مع الوفد البريطاني والالماني ."

وتابع ظريف : ان الطريق امامنا صعب ولكنه يستحق المحاولة .