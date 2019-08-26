ظريف يغادر طهران متوجها إلى بكين

وكان ظريف قد قام الاسبوع الماضي بجولة اوروبية تضمنت الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج اضافة الى فرنسا.

ويوم الجمعة اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان الوزير ظريف سيبدا الاحد جولة آسيوية لدول الصين واليابان وماليزيا، ولكن نظرا للزيارة المفاجئة التي قام بها الى فرنسا من جديد امس الاحد لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان على هامش اجتماع القمة للدول الصناعية السبع في بياريتس فقد تاخر بدء الجولة الاسيوية الى فجر اليوم الاثنين.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتبر وزير الخارجية الايراني "الطريق بانه صعب لكنه يستحق الاختبار" تعليقا على المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الفرنسيين على هامش قمة الدول الصناعية السبع في بياريتس.

ونشر ظريف في تغريدة له الاحد مشاهد لمباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين في مدينة بياریتس وقال ان زيارته لهذه المدينة تاتي في اطار متابعة التعاطي البناء .

وكتب ظريف في تغريدته ان: دبلوماسية ايران النشطة مستمرة باتجاه ارساء دعائم التعاطي البناء.

واضاف: انه على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياریتس وعقب مباحثاتي المكثفة مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير المالية الفرنسي التقيت الرئيس الفرنسي امانوئيل ماكرون وبعد ذلك عقدت اجتماعا مشتركا مع الوفدين البريطاني والالماني.

وتابع ظريف: ان الطريق امامنا صعب لكنه يستحق الاختبار.