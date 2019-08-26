ظريف: سنبحث مع المسؤولين الصينيين الوضع الراهن للاتفاق النووي وآخر مستجدات المنطقة

وفي تصريح ادلى به للصحفيين فور وصوله الى بكين قال ظريف بشان زيارته الى بياريتس ولقائه المسؤولين الفرنسيين على هامش قمة الدول الصناعية السبع، ان الزيارة الى بياريتس جاءت تلبية لدعوة من وزير الخارجية الفرنسي لمواصلة المشاورات التي جرت قبل اسابيع بين الرئيسين الايراني والفرنسي.

واضاف، لقد تباحثنا يوم الجمعة في باريس مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الفرنسيين وكانت هنالك حاجة الى جولة اخرى لبحث النقاط التي بحاجة للمزيد من التوضيح او التفاوض خاصة القضايا البنكية والمتعلقة بالنفط بين خبراء الجانبين حيث جرى ذلك في اطار مفاوضات مكثفة في بياريتس لنحو 4 ساعات اذ تباحثنا خلالها مع وزيري الخارجية والمالية الفرنسيين ومن ثم حضر الاجتماع ماكرون في الساعة الاخيرة.

وقال ظريف، انه توفرت الفرصة ايضا للبحث مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني ومستشار المستشارة الالمانية صفتهما البلدين الاخرين من البلدان الاوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي للبحث في احدث التطورات والتنسيقات اللازمة.

واضاف، اننا نامل بان تكون هذه المحادثات مؤثرة لينفذ الاوروبيون التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي./انتهى/