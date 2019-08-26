الرئيس روحاني يتفقد معرض إنجازات الحكومة الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني تفقد صباح اليوم الاثنين معرض انجازات الحكومة في مجال التنمية القروية في قطاعات الطاقة والاتصالات والنفط وبناء الطرق والصحة والعلاج، حيث قدم الوزراء المعنيون بهذه القطاعات شرحا عن هذه الانجازات.

وتقرر في اسبوع الحكومة بناء علي طلب وزير الطاقة وموافقة الرئيس روحاني، عقد ملتقى لتقديم النشاطات والانجازات التي تحققت في مجال تطوير البنية التحتية في القري والارياف خلال حكومتي الرئيس روحاني الحادية عشرة والثانية عشرة .

كما تم في المراسم تدشين عدة مشاريع في قطاع تطوير البنية التحتية القروية بالتزامن مع بعض./انتهى/