ضربات قاسية أثقلت كاهل الغزاة، وسماء اليمن لن تكون مضيافةَ أمام المعتدين

نفذت كتيبة الطيران للجيش واللجان الشعبية اليمنية، عملية واسعة بطائرات (صماد3") واستهدفت موقعا عسكريا مهما في الرياض، وقد صرح المتحدث باسم الجيش واللجان الشعبية العميد "يحيى سريع": كتيبة الطائرات نفذت عملية واسعة استهدفت مواقع عسكرية مهمة في الرياض.

واضاف ان هذه العملية في إطار توسيع دائرة الأهداف، وايضاً رداً على إجرام الأعداء وحصارهم للشعب اليمني، وحذر سريع مرة اخرى المدنين أن يبتعدوا عن المواقع العسكرية، لاننا سوف نستهدفها.

هذا وقد صرحت كتيبة الطيران للجيش اليمني واللجان الشعبية انها استهدفت قاعدة "الملك خالد" بعدد من طائرات "قاصف" في منطقة خميس مشيط الواقعة في عسير، وجاءت تلك العملية بالتزامن مع عمليات اخرى للقوات اليمنية استهدفت القاعدة نفسها.

وصرح العميد "يحيى سريع" سابقاً أن المقاومة اليمنية استهدفت مطار أبها جنوب غرب السعودية بطائرات "ك2" المسيرة وقال ايضا ان تلك العملية ردا على العدوان الجائر على اليمن وحصار الشعب اليمني.

والجدير بالذكر أن المقاومة اليمنية على الرغم من توسع عملياتها وضرباتها الموجعة التي انهكت جسد النظام السعودي المتآكل إلا انهم أيضاً يعملون على تطوير صناعاتهم ومنظومات الدفاع الجوي لديهم، وجاء الكشف الأخير عن منظومات مضادات جوية جديدة لانصار الله مثالا واضحاً على عملهم الدأووب في تطوير القدرات العسكرية، مما زاد في تخبط وخوف الطرف المعتدي.

وهذا وقد أعلن أحد القادة المختصين في الجيش اليمني في مراسم عرض منظومة الدفاعات الجوية "فاطر1" و"ثاقب1": المنظومات الصاروخية اليمنية الجديدة، ستفرض معادلات جديدة تقهر الغزاة.

واضاف ان منظومة فاطر استطاعت أن تنجز مهام عديدة، ومن اهمها مواجهة طائرات ف16واف15وطائرات حديثة عديدة، واستطاعت ان تدمر الأهداف المعادية، وايضاً تمكنت من السيطرة الإلكترونية على الأهداف المعادية واجبرت طائرات الأعداء على الإنسحاب والتراجع.

وتعتبر هذه المنظومات الجديدة تهديداً قوياً للغزاة، حيث انها منعت طائرات المعتدين من الإقتراب من سماء صنعاء، وافشلت العديد من عمليات الغزاة.

هذا وقد صرح العميد "يحيى سريع"، الصواريخ التي أسقطت الطائرة الأمريكية، صناعة يمنية بامتياز، وسوف نجبر المعتدين على حسب ألف حسابِ قبل تنفيذ أي عملية بحقنا، فسماؤنا لم تعد كالسابق متاحة لطائرات الغزاة.

وفي هذا الصدد أفاد "عبد الباري عطوان" قائلاً: المفاجآت الصادمة المتتالية التي تلقتها أمريكا وحلفائها ليست مفرحة بالنسبة لهم، واعلنت أمريكا ان المضادات الجوية اليمنية أسقطت الطائرة الأمريكية "ام كيو 9"التي سقطت جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

وايضاً صرح المراسل وكاتب التقارير"اسماعيل المحاقري": كما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بعد معادلة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ستدخل منظومات الدفاع الجوي المعادلة وذلك لردع امريكا وحلفائها، وان الدفاع عن الشعب اليمني واستقلال اليمن ووحدته يتطلب منا التطوير والتحديث وايضاً يجبرنا على إتخاذ إجرائات جديدة.

الواضح أن سماء اليمن لن تعود كالسابق آمنة امام المعتدين وانها لن تكون مضيافة وكريمة امام الطائرات الامريكية والصهيونية، وخاصة ان التقارير الأخيرة صرحت عن نيّة الكيان الصهيوني باستهداف مواقع لأنصار الله، وإسقاط الطائرة الامريكية رسالة واضحة لكل من لديه النية والجرأة على إقتحام سماء اليمن. /انتهى/