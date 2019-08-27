  1. السياسة
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٩:٥٥

مسؤول إيراني: سنرد على بلطجة ترامب وخداع ماكرون بقدرات شبابنا

مسؤول إيراني: سنرد على بلطجة ترامب وخداع ماكرون بقدرات شبابنا

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ، سعيد جليلي، ان ايران سترد بقدرات شبابها على بلطجة الرئيس الاميركي ترامب وخداع الرئيس الفرنسي ماكرون.

وقال جليلي بعد تفقده لمعرض الصناعات الدفاعية ومنظومة "باور 373": لقد لاحظنا هنا انه تم اتخاذ خطوات كبيرة من قبل شباب البلاد. كما ان اسم هذه المنظومة، یوحي انه بامكان إيمان ومساعي الإيرانيين إنجاز اعمال عظيمة.

واضاف: إذا رأينا اليوم حملة الضغوط القصوى من قبل ترامب ، فإن الرد على هذه الضغوط وإيماءات ماكرون الصغيرة، ممكن بواسطة إيمان الشعب الإيراني وجهود شباب هذا البلد ولا شيء أكثر من ذلك.

وتابع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: ما سيفعله ترامب بالقوة وماكرون عن طريق الخداع سوف نرد عليه بإيماننا الوطني بقدرات شباب الوطن.

رمز الخبر 1897441

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