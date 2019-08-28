وكالة مهر تستضيف جلسة حوار عربي إيراني يوم السبت القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ستُعقد الجلسة الأولى من سلسلة جلسات الحوار العربي الإيراني بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام العربية والأجنبية في وكالة مهر للأنباء.

ويوافق الاجتماع يوم السبت الموافق 2019/08/31، في تمام الساعة 10:00 صباحًا، تستضيفه وكالة مهر للأنباء، بمشاركة المساعد في شؤون الصحف والإعلام بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي "خدادي" والدكتور "حميد رضا دهقاني بوده" المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب عدد من المسؤولين، وسوف يجيبون على أسئلة الصحفيين وآراء عدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية حول التطورات في المنطقة.

العنوان: طهران، شارع "استاد نجات اللهي"، زقاق"بيمه"، الرقم 18، وكالة مهر للأنباء، الطابق الأول، قاعة المؤتمرات./انتهى/