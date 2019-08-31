دهقاني: نحن في وزارة الخارجية جاهزون للحوار مع العالم العربي

وافادت وكالة مهر للانباء، أن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، "حميد رضا دهقاني" قال في كلمة له لمنتدى الحوار العربي الايراني، ان للحوار أهمية إلهية حثنا عليها رب العباد،

وبدأت منذ حاور رب العالمين الملائكة إذ قال (إني جاعل في الأرض خليفة)، وان الحوار هو صلة الوصل بين الشعوب.

واضاف، ان العالم العربي بما يتمتع بتاريخ وحضارة، يمكن ان يكون منطلقاً للحوار البناء الذي يلم شمل الامة.

واضاف، نحن دائماً ما كنا نسعى إلى الحوار البناء، وإخواننا العرب هم أولا الناس بالحوار، وهذا ما أكدناه دائماً، واما عن سوء الفهم فعلينا علاجه.

وتابع علينا ان نستفيد من نقاط الإشتراك وتكون منطلقاً للحوار، كمسألة الكيان الصهيوني ذاك الكيان الغاصب الذي لا يمكن التغلب عليه إلا بالوحدة.

واستطرد، نحن ضد الحلول العسكرية، ونعارض سياسة جلب المرتزقة إلى أي دولة كانت كسوريا واليمن وغيرها.

وتابع، الإعلام يمكن أن يكون اداة للتفرقة، ولكن علينا أن نجعله أداة للوحدة والصلح، وهذا ما نصبوا إليه.

وختم، تعالوا نتحاور عن مسألة فلسطين، بعنوان نقطة مشتركة، تعالوا لنتحد ضد القوات الخارجية في المنطقة، دعونا نجعل نقاط الإشتراك منطلقاً لحوارنا، تعالوا إل كلمة سواء بيننا وبينكم. /انتهى