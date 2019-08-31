التفرقة ام المشاكل، ولا سبيل للحل إلا بالوحدة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان "امير حسن دهقاني" اشار في كلمته التي أدلى بها في منتدى الحوار العربي الإيراني الى دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الشعوب والبلدان موضحاً: ان على القنوات ومنصات الإعلام أن تكون المنافسة فيما بينهم منافسة شريفة، وأن تطفوا صفة الصداقة والمحبة على علاقتهم.

كما لفت إلى الثورات والأفكار التي انتشرت في القرن التاسع عشرة كالعصبية القومية وغيرها، تلك الأفكار التي مزقت عالمنا الإسلامي في الوقت التي تخلص منها الغرب الذي صنعها، وبقيت حجر عثر في سبيل وحدت أمتنا الإسلامية.

واضاف علينا أن نكرس طاقاتنا في سبيل الوحدة، وأن ننشئ خلافة إسلامية على أساس الوحدة بين الشعوب والأقوام المختلفة، وان الإعلام له الثقل الاكبر في سبيل إنجاز الوحدة.

وختم كلامه، نرحب بالجميع ونتمنا ان تثمر هذه الجلسات أعمالاً على أرض الواقع وان تأتي أوكلها. /انتهى/