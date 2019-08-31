جهرمي: قمر ناهيد الصناعي لازال هنا أمامي في معهد الابحاث الفضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات الايراني محمد جواد آذري جهرمي ومساعده رئيس وكالة الفضاء الايرانية مرتضى براري مع مجموعة من الصحفيين أجريا صباح اليوم السبت زيارة تفقدية لقمر "ناهيد" الصناعي في معهد الابحاث الفضائية في ايران.

وجاءت هذه الزيارة ردا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول فشل عملية اطلاق قمر ناهيد.

واكد جهرمي للصحفيين: ها هو قمر ناهيد لازال هنا ولم يسَلّم بعد الى وزارة الدفاع.

وأضاف: فليتذكر ترامب الذي يقول لا دخل له بتفجير قمر ناهيد الصناعي في محطة "سمنان" الفضائية، ان ايران قامت بإسقاط طائرة التجسس الامريكية بمجرد اعتدائها على سماء ايران.

ودعا الامريكيين بالى نشر لحظة اصابة طائرتهم المسيرة بواسطة الصاروخ الايراني والموقع الدقيق لاصابتها على الخارطة.

وبخصوص الاخبار المروجة حول انفجار منصة اطلاق قمر ناهيد قال جهرمي: وزارة الدفاع هي المسؤولة عن نشر تفاصيل حول مثل هذا الحدث، لكن وفقا لما نراه الان ان قمر ناهيد لازال موجودا هنا في معهد الابحاث الفضائية قيد الاعداد./انتهى/.