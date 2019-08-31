المجلس الاقتصادي الاعلى في ايران يجتمع بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في ايران عقداليوم اجتماعاً بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث في البلاد، الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي.

شارك في الاجتماع المذكور، الذي انعقد اليوم السبت، النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ومساعد الرئيس في الشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي ووزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند ووزير الطاقة رضا اردكانيان ووزير النفط بيجن زنغنه ومدير المكتب الرئاسي محمود واعظي والمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت ورئيس مركز الابحاث في البرلمان كاظم جلالي ورئيس لجنة التخطيط والميزانية والحسابات البرلمانية غلام رضا تاجكردون. /انتهى/.