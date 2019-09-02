منتخب إيران للتايكواندو يحجز بطاقة التأهل الى دورة الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو

وافاد الاتحاد الايراني للتايكواندو، ان الدورة الثانية لمسابقات الالعاب القتالية 2019 في فئة الفرق (كيوروغي) بدأت صباح أمس الاحد في مدينة جونغجو بكوريا الجنوبية واختتمت اليوم الاثنين.

واستطاع الفريق الوطني الايراني بالتايكواندو من الفوز على نظيره الروسي في المباراة النهائية بنتيجة 26-14 ، ليحصل على لقب البطولة ويحجز بطأقة التأهل في اولمبياد طوكيو 2020.

وكانت ايران قد تصدرت المجموعة الثانية بعد فوزها على كوريا الجنوبية 28-11 وعلى تايوان 23-16 ، وفي الدور نصف النهائي فازت على المغرب بنتيجة 16-13.

وحلت روسيا بالمركز الثاني ثم تايون والمغرب مشتركا في المركز الثالث./انتهى/