  1. إيران
٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨

روحاني: من المستبعد الوصول لنتائج حقيقية في الحوار مع الأوروبيين اليوم أو غدا

روحاني: من المستبعد الوصول لنتائج حقيقية في الحوار مع الأوروبيين اليوم أو غدا

قال الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران ستعلن قريبا تفاصيل الخطوة الثالثة من السياسة الخاصة بخفض الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي، مبينا أن الخطوة ستؤدي لتسريع نوعي في أنشطة إيران النووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار خلال كلمة له صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع للمجلس الوزراي إلى انتهاء المهلة الثانية التي منحتها طهران لأعضاء 4+1، وقال: "سنعلن قريبا تفاصيل الخطوة الثالثة من سياستنا الخاصة بخفض الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي، وإن الخطوة الثالثة من خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي ستؤدي لتسريع نوعي في أنشطتنا  النووية".

وأوضح رئيس الجمهورية أنه من المستبعد الوصول لنتائج حقيقية في الحوار مع الأوروبيين اليوم أو غدا، لافتا إلى أن "بلاده ستمنح أوروبا مهلة شهرين آخرين  للالتزام بتعهداتهم وسنواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق".

يتبع....

رمز الخبر 1897630

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