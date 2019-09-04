ظريف: الأوروبيون لم يفوا بأي من التزاماتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ظريف ردّ خلال لقائه وزير خارجية بنغلادش "ابوالقاسم عبدالمومن" على الحظر الامريكي على منظمة الفضاء الايرانية ، اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، ان استخدام امريكا للاداة الاقتصادية وصل الى حد مفرط بحيث بدأ يهدد القدرة الاقتصادية الامريكية شيئا فشيئا.

وقال ظريف ان امريكا اعتادت استخدام الحظر الاقتصادي، معتبرا أن انواع الحظر الامريكي لا اثر لها وسيسخر العالم من الولايات المتحدة التي تفرض اجراءات الحظر كل يوم على دولة من الدول ولم يبق لها أن تفرض الحظر على نفسها.

واشار ظريف الى أن محادثات ايران مع الدول الاوروبية تنطلق من أن روسيا والصين اللتين تربطهما علاقات اقتصادية جيدة مع ايران هما من بين الدول المتبقية في الاتفاق النووي، لكن المؤسف ان الدول الأوروبية لم تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع ايران انسياقا مع الحظر الامريكي بينما حافظت روسيا والصين على هذه العلاقات رغم تاثرها بالحظر الامريكي.

وأكد ظريف ان خطوات ايران في خفض التزاماتها النووية يأتي في اطار المادة 36 من الاتفاق النووي ، وقد أُبلغت هذه الخطوات الى الطرف الاخر من خلال رسالة الرئيس روحاني مطلع ايار / مايو الماضي.

واضاف ان اجراءات ايران تاتي ردا على تلكؤ الاتحاد الاتحاد الاوروبي في تنفيذ تعهداته تجاه ايران ولقد اوضحنا اننا في الوقت الذي وضعنا برنامجا زمنيا لخفض التزاماتنا نواصل الحوار والتفاوض في اي وقت ./انتهى/