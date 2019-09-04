ايران وروسيا تتفقان على تفعيل مشروع محطة "سيريك" للطاقة الكهربائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان صرح للصحافيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء: أن سياستنا ترمي الى مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل في عملية انتاج الكهرباء بالبلاد، ونخطط ايضا لتفعيل آليات لفتح مجال امام القطاع الخاص للاستثمار في شبكات نقل الطاقة الكهربائية.

واضاف: حاليا مجرد 38 في المئة من محطات انتاج الكهرباء تديرها وزارة الطاقة والباقي يدريها القطاع الخاص.

وحول انجازات زيارته الاخيرة لروسيا قال اردكانيان: من اهم هذه الانجازات هي تسوية الشؤون المتبقية المتعلقة بتفعيل مشروع انشاء "محطة سيريك" لانتاج الطاقة بطاقة تبلغ 1400 ميجاوات في محافظة هرمزكان جنوبي ايران.

وأضاف: جميع توقيعات الخاصة بملحقات عقد انشاء هذه المحطة سوف تكتمل في لقاء الرؤساء والمسؤولين الايرانيين والروسيين في اجتماعهم المزمع في انقرة.

واشار الى ان تكلفة هذا المشروع تقدر نحو 1،2 مليار دولار./انتهى/