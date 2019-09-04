ظريف وشودري يؤكدان على تعزيز العلاقات التجارية بين ايران وبنغلاديش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي توجه امس في زيارة رسمية الى العاصمة البنغالية "دكا" التقى مساء اليوم الاربعاء برئيسة البرلمان بجمهورية بنغلاديش الشعبية "شيرين شارمين شودري".

وتناول اللقاء تعزيز التعاون البرلماني وتوسيع العلاقات الشعبية ودعم التعاون التجاري وخلق التنوع في العلاقات واجراء مشاريع مشتركة في مختلف المجالات منها التقنيات العصرية والتعامل عبر العملات المحلية ودعم التعاون بين الغرف التجارية المشتركة.

كما وناقش الجانبان سبل تقوية المساعي المشتركة في العالم الاسلامي والمجتمع الدولي من ضمنها الاتحاد البرلماني للدول الاسلامية./انتهى/