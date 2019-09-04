الحرس الثوري يحتجز 7 سفن للصيد في مياه منطقة "جاسك" جنوبي ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قسم العلاقات العامة التابع لحرس الثورة الاسلامية اعلن عن احتجاز 7 سفنن للصيد بشبكة الترولة في منطقة جاسك بمحافظة هرمزكان جنوبي ايران، على يد دورية بحرية تابعة لمقر "امامت".

وجاء في البيان: احتجزت عوامات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري امس (الثلاثاء) 7 مركبات للصيد بشبكة الترولة كان على متنها 24 شخصا اجنبيا، وذلك بسبب عدم الالتزام بالمسافة المسموح بها للصيد والمخالفة القانونية فيما يتعلق بصيد الحيوانات المائية، وتم تسليمهم للقضاء.

ووفقا للبيان أن السفن المحتجزة قد اصطادت نحو 222 طنا من انواع الحيوانات البحرية.

وأكد البيان على ان الحرس الثوري وعبر التعبئة البحرية والدوريات التابعة له يترصد لكافة المخالفات القانونية بمجال الصيد وكل ما يؤثر على الاوضاع المعيشية لأهالي المنطقة المعنية./انتهى/