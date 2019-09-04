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٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٨:٢١

عودة 82 بالمائة من الحجاج الايرانيين الى البلاد

عودة 82 بالمائة من الحجاج الايرانيين الى البلاد

أعلن مسؤول عمليات الحج في شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، يوم الاربعاء، ان 72 ألفا و130 من الحجاج عادوا الى البلاد على متن 295 رحلة جوية حتى الساعات الاخيرة من يوم (أمس) الثلاثاء، أي ما يعادل 82 بالمائة من عدد الحجاج.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء "فارس"، قال رحمت الله قرباني: حتى الساعات الاخيرة من اليوم الماضي، والذي كان اليوم الـ19 من رحلات عودة الحجاج، استقبلت 18 مطارا بالبلاد 53 ألفا و885 من الحجاج عادوا على متن 219 رحلة جوية.

وأضاف: كما استقبل مطار الامام الخميني (رض) حتى الساعة الاخيرة من يوم (أمس) الثلاثاء 76 رحلة جوية عاد على متنها 18 ألفا و250 من الحجاج.

وتابع: بالمجموع عاد 72 ألفا و130 حاجا على متن 295 رحلة جوية الى البلاد حتى الساعة الاخيرة من اليوم الماضي، وهذا العدد يعادل 82 بالمائة من عدد الحجاج.

وأردف: انتهت عملية عودة الحجاج في 12 مطارا بالبلاد، ومازالت عمليات العودة جارية في 7 مطارات اخرى، مضيفا: ان عمليات العودة ستستمر حتى 8 ايلول/سبتمبر الجاري، منوها ان عدد الحجاج هذا العام بلغ 88 الفا و600 حاج، حيث تجري عمليات إعادتهم الى البلاد على متن 364 رحلة جوية.

المصدر: وكالة فارس

رمز الخبر 1897647

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