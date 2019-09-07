  1. السياسة
٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٢٠

استهداف 45 سجنا في اليمن ومقتل 500 وجرح أكثر من 800 آخرين

استهداف 45 سجنا في اليمن ومقتل 500 وجرح أكثر من 800 آخرين

قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى إن تحالف العدوان أفشل عدة عمليات تبادل للأسرى وتعمد استهداف أسراه في مبنى كلية المجتمع بمدينة ذمار.

وكشف المرتضى في حوار على قناة المسيرة أن اللجنة كانت بصدد إنجاز صفقة تبادل للأسرى مع المرتزقة في تعز كان من المقرر تنفيذها قبل عيد الأضحى لكن اللجنة تفاجأت بشروط جديدة أعاقت التبادل.

وذكر أن من بين الأسرى الذين كانوا ضمن صفقة التبادل 25 أسيرًا نقلوا إلى سجن ذمار بعد فشل الصفقة قبل أن يتم استهدافهم من الطيران المعادي. وأكد أن تحالف العدوان استهدف منذ بدء عدوانه على اليمن 45 سجنا ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 وجرح أكثر من 800 آخرين.

وأشار الى أن اللجنة أطلقت دعوة لذوي ضحايا مجزرة سجن ذمار للتواصل مع الصليب الأحمر للحصول على جثامين أبنائهم.

وجدد رئيس لجنة الأسرى دعوته للمرتزقة بتنفيذ عملية تبادل تشمل كافة الأسرى لدى الطرفين دون الرجوع لتحالف العدوان الذي تعمد إفشال أي تقدم في هذا الملف الإنساني على مدى الفترة الماضية.

رمز الخبر 1897703

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 7 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي