الجمعة القادمة من مسيرات العودة تحت عنوان "جمعة مخيمات لبنان"

وأكد اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في كلمته عن الهيئة في ختام الجمعة الرابعة والسبعين على حدود غزة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر رغم كل المعوقات والمطبات الصناعية والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها.

وادان رضوان في كلمة الهيئة ادراج بعض القيادات الوطنية والاسلامية كالقادة " د. محمد الهندي والمجاهد مروان عيسى والمجاهد بهاء ابو العطا "على قائمة الارهاب والعقوبات الامريكية محملين الادارة الامريكية تداعيات هذا القرار اللعين.

وأكد على ضرورة" شطب اوسلو من تاريخ الشعب الفلسطيني والبدء بخطوات وطنية جادة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني على قاعدة الكفاح بكل أشكاله و لا سيما الكفاح المسلح والتمسك بحقنا في العودة الى فلسطين وسحب الاعتراف بهذا العدو والبدء الفوري باستعادة الوحدة الوطنية كرافعة للتحرير والعودة وعقد جلسة طارئة للأمناء العامون للفصائل لبحث سبل مواجهة تداعيات المرحلة السابقة والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة المشروع الصهيوني لحماية الضفة والقدس والحرم الابراهيمي من التهويد."

ودعا قادة الدول العربية والاسلامية الى" انهاء الحصار الظالم ووقف معاناة شعبنا في قطاع غزة المحاصر فجماهير شعبنا ما زالت تراهن على وعي الامة ودورها في دعم مقاومتنا العادلة وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريع نهب المنطقة العربية".

وحذر رضوان الاحتلال "من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وندعو كل الاطراف للضغط عليه لوقف هذا الاستهداف. /انتهى/