إخسر اكثر من نصف وزنك في فترة قليلة

تمتلك ايران أفضل وأمهر جراحي انقاص الوزن في العالم، وأكثرهم حاصلون على ماستر في الجراحة من أفضل الجامعات الطبية المرموقة واجتازوا دورات زمالة متقدمة في جراحة علاج السمنة في أحسن الجامعات والمستشفيات الأوربية والأمريكية.

يستخدم جراحو السمنة الإيرانيون أحدث الطرق والتقنيات الطبية في إجراء عمليات إنقاص الوزن في ايران، وباستخدام التقنيات التنظيرية المتقدمة يقوم الأطباء الإيرانيون بإجراء مختلف أنواع عمليات انقاص الوزن بالمنظار. إن ابتكار عملية طي المعدة الذي تم لأول مرة على يد جراح إيراني هو من أبرز الشهادات على كفاءة الأطباء الإيرانيين في هذا المجال. بإمكانك مشاهدة نتائج جراحات إنقاص الوزن بالصور قبل وبعد .

جراحات إنقاص الوزن الأكثر شيوعاً هي تحويل مجرى المعدة و تكميم المعدة، وفي حال كنت مرشحاً مناسباً لجراحة علاج السمنة فعليك أن تناقش مع جراحك المضاعفات والمخاطر المختلفة وكذلك الفوائد في كل تقنية للوصول إلى اتخاذ القرار بشأن جراحة السمنة الأفضل بالنسبة لك.

تخلص تماماً من البدانة عن طريق عملية تكميم المعدة

من بين جراحات معالجة البدانة في ايران فإن عملية تكميم المعدة في ايران هي جراحة مشهورة وأثبتت نجاحاً في إنقاص الوزن. تنقسم عملية تكميم المعدة في ايران إلى نوعين: الكم الواسع الذي يستأصل 60% من معدة المريض والذي يلائم المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم بين 30 و35؛ والكم الضيق الذي يستأصل 80% من معدة المريض والذي يلائم المرضى ذوي مؤشر كتلة الجسم الذي يتراوح بين 35 و45. هنالك عيادات مجهزة جيداً في مدن مختلفة في ايران فيها جراحون محترفون يقومون بعملية تكميم المعدة مثل طهران وأصفهان وشيراز وتبريز وجزيرة كيش ومشهد ومدن أخرى في ايران ويعملون أيضاً في عيادات تخصصية جيدة مع إمكانات مميزة. هذه العيادات توفر العديد من جراحات علاج البدانة بما في ذلك تكميم المعدة.

قد تشكل البدانة العديد من المشاكل والأمراض صعبة العلاج، ويمكن علاج هذه الظاهرة أو منع حصولها من خلال عملية تكميم المعدة. آثار السمنة تنقسم إلى جزأين نفسي وبدني. والآثار النفسية الناتجة عن البدانة هي الرهاب الاجتماعي والاكتئاب وعدم الرضى عن طبيعة الجسم وعدم الرضى النفسي والحياة غير المُرضية وعدم الثقة بالنفس. أما الآثار البدنية فهي السرطان والأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. عملية تكميم المعدة هي واحدة من طرق العلاج ذات التأثير طويل الأمد والذي يؤدي إلى علاج المرضى الذين يعانون من الآثار السلبية للبدانة.

بإمكان عملية تكميم المعدة أن تكون حلاً جذرياً لمخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية المرتبطة بالبدانة كسرطان القولون وسرطان البنكرياس وسرطان الثدي وسرطان الأمعاء ما بعد سن اليأس لدى النساء. ومن الآثار الجسدية والتي سوف تعالج بعد عملية تكميم المعدة نذكر الربو والسكري وضيق النفس خلال النوم والصداع النصفي (الشقيقة) واختلالات الشرايين في الأرجل وعدم الانجاب وارتجاع المريء المعدي وأمراض القلب واختلالات الادرار وارتفاع الكوليسترول والمتلازمة الأيضية. كما أن الضغط على الركبتين هو أحد الآثار السلبية الناتجة عن السمنة والتي تقل بعد انجاز عملية التكميم.

من الممكن أن يغطي التأمين عملية تكميم المعدة، ويختلف السعر بالاعتماد على كونك تمتلك تأميناً صحياً أم لا. من محاسن اجراء عملية تكميم المعدة في ايران هو أن تكلفة العملية تعد أقل من باقي الدول مع إجرائها لدى أمهر الجراحين وفي أفضل المستشفيات.

أنقص وزنك بدون إزالة جزء من المعدة مع عملية تحويل مجرى المعدة

إن تحويل مجرى المعدة إجراء شائع لعلاج البدانة في إيران. أصبحت إيران دولة رائدة في جراحات إنقاص وتخفيف الوزن في ظل العدد المتزايد لحالات السمنة في العالم، ويفتخر هذا البلد بالمنشآت الطبية عالية الجودة التي تقدم هذه الخدمة. يوجد الكثير من الجراحين المهرة في إيران والذين لديهم خبرة ملحوظة في مجازاة المعدة وغيرها من جراحات إنقاص الوزن. يتم في إيران تنفيذ كل من تحويل مسار المعدة وتحويل مسار المعدة البسيط في مراكز طبية جيدة التجهيز في جميع أنحاء البلاد. بعض هذه العيادات التخصصية والمستشفيات موجودة في طهران ومشهد وإصفهان وجزيرة كيش وتبريز وشيراز.

يترافق إجراء عملية تحويل مجرى المعدة مع تأثيرات خاصة على تحسين صحتك وفقدانك لمقدار كبير من الوزن. يعمل هذا الإجراء بطريقتين: في الأولى ستشعر بالشبع بكمية قليلة من الطعام، وفي الثانية يتم امتصاص كمية أقل من السعرات الحرارية.

يوصى بإجراء هذه العملية لإنقاص الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من البدانة ولم يشهدوا خسارة كبيرة في الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة. إذا كنت غير قادر على إنقاص وزنك عن طريق ممارسة الرياضة وتحمل الأنظمة الغذائية القاسية فيمكنك اتخاذ هذا الإجراء. إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 45 (أي إن كنت شديد البدانة) أو كنت تعاني من أحد الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم أو انقطاع النفس أثناء النوم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول مع امتلاكك لمؤشر كتلة جسم أعلى من 35 فمن المرجح أن يقترح الطبيب هذا الإجراء لك.

يمكن إجراء تحويل مجرى المعدة بطريقتين: الجراحة التنظيرية والجراحة المفتوحة، وفي كلتا الحالتين يتم الإجراء تحت التخدير العام. في الجراحة التنظيرية بعد تطبيق التخدير العام يتم إجراء 4 إلى 6 شقوق على البطن. من خلال واحدة من هذه الشقوق يتم إدخال أداة طويلة في نهايتها كاميرا وتدعى باسم منظار البطن. يفحص الجراح أعضاء جسمك الداخلية عن طريق المنظار البطني المزود بالكاميرا ويبدأ إجراء العملية. في الجراحة المفتوحة يقوم الطبيب بعمل شق كبير على البطن ويكون عمله على المعدة والأمعاء الدقيقة بشكل مفتوح.

في كلتا الحالتين، يتم قطع الجزء العلوي من المعدة (الذي يشكل 5٪ إلى 10٪ من حجمها) ثم تتم خياطة الجزء المقصوص أو تدبيسه. يتم القص على بعد 120 سنتيمترا من الأمعاء الدقيقة والتي هي أسفل المعدة ومن ثم وصله إلى الجيب المعدي العلوي الصغير. حيث أن الطعام يتدفق من الجيب المعدي العلوي الصغير إلى الأمعاء الدقيقة.

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