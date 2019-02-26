تاسيس 17 مركزا جديدا للخصوبة وعلاج العقم في انحاء ايران

وكشف مساعد الشؤون العلاجية في وزارة الصحة "قاسم جان بابايي" في حديثه مع مراسل وكالة مهر للأنباء، في اشارة الى النتائج التي خرج بها مشروع "تطوير الصحة" في البلاد، كشف عن إجراء اكثر من مليوني و100 الف عملية ولادة طبيعية بشكل مجاني بعد تنفيذ هذا المشروع، لافتا الى انخفاض عدد حالات الولادة القيصرية بنسبة 5،6 في المئة.

هذا وافصح عن تاسيس 1800 وحدة مخصصة للإنجاب (LDR) في 366 مشفى في البلاد، مضيفا: من ضمن الاجراءات التي اتُخذت في اطار مشروع "تطوير الصحة" هي تغطية 85 في المئة من تكلفة علاج العقم بالتعريفة الحكومية.

وأعلن جان بابايي عن تأسيس 17 مركز للخصوبة وعلاج حالات العقم، حيث تم التركيز على المناطق المعانية من الحرمان، قائلا: سوف يتم تاسيس وتشغيل هذه المراكز في 6 محافظات: ياسوج وزاهدان وبندر عباس وشهركرد وكلستان ولرستان.

وأشار مساعد وزير الصحة الى تطوير وتجهيز 24 مركزا مخصص لعلاج حالات العقم، مؤكدا ان جميع هذه الاجراءات تصب في اطار رفع مستوى الصحة والسلامة لدى السيدات والحوامل./انتهى/.