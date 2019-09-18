ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارا جديدا للأمن القومي الأمیركي

وكتب دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "يسعدني الإعلان أنني اخترت روبرت أوبراين الذي يعمل حاليا كمبعوث رئاسي ناجح جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، للعمل كمستشار جديد للأمن القومي الأمريكي".

وأضاف ترامب "عملت بجد مع روبرت لفترات طويلة، وهو سيؤدي عملا رائعا".

وکان ترامب قد اعلن الاسبوع الماضي، إقالة مستشاره للامن القومي، جون بولتون، في حين ان بولتون كتب ردا على ذلك، أنه هو الذي أراد الاستقالة. ويبدو ان هناك خلافات عديدة بينهما في العديد من الملفات أدت الى الإقالة.