قطر: آلة القتل الإسرائيلية المتوحشة لا تلقى بالا بالقانون الدولي

وقالت الخاطر – في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر الاجتماعي – "الاغتيال المتعمد لهذه السيدة العزلاء ومن هذه المسافة القريبة هو دليل يجدد قناعتنا أن آلة القتل المتوحشة لقوات الاحتلال الاسرائيلي لا تلقى بالاً لا للقانون الدولي ولا للقيم الإنسانية".

وأضافت: لا يستسيغ هذا الفعل القبيح أو يبرر له أويسكت عنه إلا من فقد إنسانيته وتشوهت فطرته حسبما افادت جريدة الشرق.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح الأربعاء على امرأة فلسطينية من مسافة قريبة، عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهادها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جنود الاحتلال وهم يحاصرون المرأة الفلسطينية ويطلقون عليها النار من مسافة قريبة.

وذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن السيدة الفلسطينية أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز وأصيبت بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهادها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن المرأة "أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل".

ورافق إطلاق النار على المرأة الفلسطينية، اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن السيدة الفلسطينية أشهرت سكينا عند الحاجز، إلا أن اللقطات تظهر أن المرأة كانت تفصلها عدة لأمتار عن قوات الاحتلال وقت إطلاق النار عليها.