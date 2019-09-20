ظريف يعدّد المبادرات الدبلوماسية الإيرانية للحلول السلمية على مستوى العالم

مبادرات ايران الدبلوماسية:
1985 : الامن في الخليج الفارسي
1997: حوار الحضارات
2013: عالم ضد العنف
2014: مجمع الحوار الاقليمي
2015: خطة السلام اليمنية
2017: محادثات استانا
2019: معاهدة عدم الاعتداء الاقليمية
نشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مبادرات دبلوماسية ايرانية للحلول السلمية على مستوى العالم والمنطقة تفضح المزاعم وبعض التخرصات المعادية لايران.
مبادرات ايران الدبلوماسية:
1985 : الامن في الخليج الفارسي
1997: حوار الحضارات
2013: عالم ضد العنف
2014: مجمع الحوار الاقليمي
2015: خطة السلام اليمنية
2017: محادثات استانا
2019: معاهدة عدم الاعتداء الاقليمية
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