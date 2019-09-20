ظريف يعدّد المبادرات الدبلوماسية الإيرانية للحلول السلمية على مستوى العالم

نشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مبادرات دبلوماسية ايرانية للحلول السلمية على مستوى العالم والمنطقة تفضح المزاعم وبعض التخرصات المعادية لايران.