  1. السياسة
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٣:١٤

اللواء حاجي زاده: ردنا على اي اعتداء سيكون ساحقاً

اللواء حاجي زاده: ردنا على اي اعتداء سيكون ساحقاً

أكد قائد قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري اللواء حاجي زاده على أن العدو يجب أن يعتبر ويغير اسلوبه في التعامل مع ايران، مشددا: الرد على اي اعتداء من قبل العدو سكون ساحقا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري اللواء حاجي زاده صرح على هامش معرض الطيارات المسيرة المغتنمة والمعتدية على سماء ايران، صرح: اليوم افتتح معرض لأكبر مجموعة من الطائرات المسيرة في العالم في متحف الدفاع المقدس والثورة الاسلامية، ويجب ان يعتبر الاعداء والذين يهددون ايران من هذا المتحف.

وقال: بعد مرور اربعين عام من الثورة نشهد نسبة عالية من التطور في مختلف المجالات سيما في مجال الطائرات المسيرة ونعد ضمن الدول الخمس في العالم الرائدة في المجال المذكور.

وتابع: اضافة الى ذلك حققنا تطورا كبير في مجال الرادارات والدليل على ذلك هو اسقاط طائرة MQ4C الامريكية.

وقال قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري: على العدو ان يعتبر من ذلك ويغير اسلوبه في التعامل مع ايران، مشددا: نحن نقف صامدين على غرار الاعوام الاربعين السابقة وفي حال حصول اي اعتداء الرد سيكون ساحقا./انتهى/.

رمز الخبر 1897994

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