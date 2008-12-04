استخدام احدث المعدات والاساليب التكتيكية في مناورات "الاتحاد87" البحرية

وذكر موفد وكالة للانباء للانباء الى جابهار ان المرحلة الثالثة من المناورات البحرية "الاتحاد 87" التي تقام اليوم وغدا تتضمن اجراء عمليات قتالية وعماليات الدفاع الجوي ضد وحدات العدو المفترض.

وتقوم المدمرات والفرقاطات في هذه العمليات بالاستفادة من احدث الاساليب التكتيكية القتالية في تدمير الوحدات البحرية والجوية المتسللة باستخدام المدفعية البحرية والصواريخ المضادة للسفن.

كما تقوم الغواصات الثقيلة والخفيفية ايضا برصد العدو وتدميره باستخدام الطوربيدات.

وتقوم فرق العمليات الخاصة وعن طريق الغواصات بالتقدم الى الشواطئ وتدمير مواقف العدو باستخدام الاساليب التكتيكية القتالية المتنوعة , كما تقوم فرق "جنكال" بشن حروب الكترونية ضد العدو.

ومن خصائص هذه المرحلة من المناورات الاستخدام المكثف للمنجزات البحرية والتي تشمل الاسلحة والمعدات والمنظومات المصنعة محليا واستخدام غواصات خفيفة من فئة "غدير" والمدفعية البحرية "فجر 27" المجهزة بنظام السيطرة على النيران , وصواريخ مضادة للسفن./انتهى/

