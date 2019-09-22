عرض صاروخ"زلزال 1" ومنظومة "صاعقة"

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال العرض العسكري الذي أجرته القوات المسلحة الإيرانية اليوم، شارك حرس الثورة الإسلامية ببعض ما لديه من القدرات العسكرية.

وعبَرت كتائب المدرعات التابعة لحرس الثورة من أمام منصة الحضور وشملت (دبابة "رخش"، الدبابة المحدثة"شبديز"، ناقلة الجند"ذو الجناح"، الدبابة المطورة"تي72"، قاذفة الصواريخ "فجر5"، وصاروخ "زلزال 1").

وايضاً شاركت كتائب الصواريخ الجوفضائية التابعة لحرس الثورة متمثلة بالتالي(منظومة الدفاعات الجوية"سوم خرداد"، منظومة الدفاعات الجوية"طبس"، منظومة"تورام 1"، منظومة رادار"بشير"، رادار ثلاثي الأبعاد، منظومة رادار"كاووش"، منظومة رادار"مطلع فجر"، منظومة الحرب الإلكترونية"صاعقة").

كما شاركت كتائب الصواريخ الجوفضائية متمثلة ب("H"، "قدر "F"، " صاروخ ذو الفقار"، صاروخ "خرمشهر") وأيضاً تم عرض صواريخ باليستية تمثلت بالتالي (الصاروخ البالستي قدر أبع صواريخ عماد، أربع صواريخ سجيل). /انتهى/