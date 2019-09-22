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٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٠١

شريط مصور

طائرة تابعة للكيان الصهيوني فوق مرتفعات الجولان

طائرة تابعة للكيان الصهيوني فوق مرتفعات الجولان

صرّح مسؤولون سوريون أنه تم اسقاط طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني فوق مرتفعات الجولان مزودة بقنابل عنقودية.

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رمز الخبر 1898031

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