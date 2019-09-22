https://ar.mehrnews.com/news/1898031/ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٠١ رمز الخبر 1898031 العربية العربية ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٠١ شريط مصور طائرة تابعة للكيان الصهيوني فوق مرتفعات الجولان صرّح مسؤولون سوريون أنه تم اسقاط طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني فوق مرتفعات الجولان مزودة بقنابل عنقودية. تحميل 9 MB رمز الخبر 1898031 سمات طائرة مسيرة اسرائيلية سوريا الجيش السوي مطالب مرتبط الطيران المروحي الاسرائيلي يحلق فوق مرتفعات الجولان ومزارع شبعا ترامب يدعي استهداف طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز تحطم طائرة حربية إسرائيلية في الجولان المحتل بعد اصابتها فوق سوريا عراقجي: لم نفقد اي طائرة مسيرة
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