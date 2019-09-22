  1. الرياضة
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٩:٣٧

برسبوليس ينهي ديربي العاصمة لصالحه أمام غريمه التقليدي "استقلال"

برسبوليس ينهي ديربي العاصمة لصالحه أمام غريمه التقليدي "استقلال"

حسم نادي برسبوليس ديربي العاصمة طهران بفوزه على غريمه نادي استقلال بهدف يتيم في المباراة التي اقيمت عصر اليوم الاحد في اطار المرحلة الرابعة من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز لبرسبوليس ، مهدي عبدي في الدقيقة 81 من الشوط الثاني.

واشهر حكم المباراة "موعود بنيادي فر" ، البطاقة الحمراء للاعب استقلال "علي كريمي" في الدقية 89 لنيله البطافة الصفراء للمرة الثانية، كما اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لثلاثة من لاعبي استقلال (مرتضی تبريزي ، داريوش شجاعيان وعارف غلامي) واربعة من لاعبي برسبوليس (حسین کنعاني زاد‌كان، فرشاد احمدزاده، مهدي ترابيو سیامك نعمتي).

وبهذا الفوز صعد برسبوليس الى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الاهداف عن المتصدر "شهر خودرو مشهد"، فيما يحتل استقلال المركز الخامس عشر برصيد نقطتين./انتهى/

رمز الخبر 1898035

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