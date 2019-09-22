برسبوليس ينهي ديربي العاصمة لصالحه أمام غريمه التقليدي "استقلال"

وسجل هدف الفوز لبرسبوليس ، مهدي عبدي في الدقيقة 81 من الشوط الثاني.

واشهر حكم المباراة "موعود بنيادي فر" ، البطاقة الحمراء للاعب استقلال "علي كريمي" في الدقية 89 لنيله البطافة الصفراء للمرة الثانية، كما اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لثلاثة من لاعبي استقلال (مرتضی تبريزي ، داريوش شجاعيان وعارف غلامي) واربعة من لاعبي برسبوليس (حسین کنعاني زاد‌كان، فرشاد احمدزاده، مهدي ترابيو سیامك نعمتي).

وبهذا الفوز صعد برسبوليس الى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الاهداف عن المتصدر "شهر خودرو مشهد"، فيما يحتل استقلال المركز الخامس عشر برصيد نقطتين./انتهى/