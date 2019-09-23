روحاني يغادر طهران متوجها نحو نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني غادر طهران قبل دقائق على رأس وفد متوجها الى نيويورك عبر مطار مهرآباد، حيث ودعه عدد من المسؤولين بشكل رسمي من ضمنهم مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ومساعده الاول اسحاق جهانغيري.

وسيلقي الرئيس روحاني كلمة في الاجتماع الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليبين من خلالها مواقف إيران بخصوص التطورات الاقليمية والدولية.

كما سيلتقي الرئيس الإيراني بعدد من رؤساء وقادة للدول الاسيوية والاوروبية والامين العام للأمم المتحدة، كما سيجري لقاءات مع النخب ورؤساء وسائل الاعلام في نيويورك .

ووفقا للبرنامج المقرر فان الرئيس روحاني سيختتم زيارته الى نيويورك يوم الخميس 26 سبتمبر ويعود الى طهران./انتهى/