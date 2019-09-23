السعودية تسعى لإيجاد تحالف دولي ضد إيران

وافادت وكالة مهرللانباء، أنه جاء في تقرير "يورونيوز": المسؤولون السعوديون يحاولون إيجاد تحالف لمعاقبة إيران على حد قولهم، وذلك بعد اتهامها بعملية آرامكو.

وصرح بعض المختصين بالشؤون الدولية، أن حلفاء السعودية كامريكا والإمارات لا يظهرون رغبتهم في الحرب العسكرية ضد إيران، ولكن أعمال السعودية الأخيرة يمكن لها أن تجر المنطقة إلى حرب طاحنة.

هذا وفي تاريخ 14سبتمبر2019 تعرضت شركة آرامكو النفطية في منطقتي "بقيق"و"خريص" إلى هجمات بطائرات مسيرة، والتي أسفرت عن إختلال موازين ما يقارب نصف النفط السعودي و5%من النفط العالمي .

وعلى خلفية الهجمات زاد التوتر بين إيران من جهة وحلفاء أمريكا من جهة أخرى، حيث أن انصار الله تبنت تلك العملية، إلا أن أمريكا وحلفاؤها مصرّون على ان إيران هي التي نفذت العملية.

وعليه فقد تسعى الرياض جاهدة إلى إثبات نظريتها وتستغل الفرصة لتشكل حلفاً دولياً ضد إيران. /انتهى/