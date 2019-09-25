  1. إيران
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥

الرئيس روحاني: واشنطن الداعم الرئيس للارهاب بالشرق الاوسط

الرئيس روحاني: واشنطن الداعم الرئيس للارهاب بالشرق الاوسط

قال الرئيس روحاني في حوار اجرته معه قناة "فوكس نيوز" مساء الثلاثاء، ان اميركا، وعلى النقيض من الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي الداعم الرئيس للارهاب في الشرق الاوسط واينما وطات قدمها فقد تفشى الارهاب هنالك.

وفي هذا الحوار الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، اضاف الرئيس روحاني، ان ترامب ضل عن سبيل الصواب في انتقاداته لايران.

واضاف، انني استغربت من تصريحات ترامب ازاء الارهاب لان اميركا اليوم داعمة للارهاب في منطقتنا واينما وطات قدمها تفشى الارهاب هنالك.

واعتبر الرئيس روحاني تدخول الجيش الاميركي في سوريا من دون موافقة الدولة السورية مثالا للارهاب الاميركي في المنطقة.

وقال الرئيس الايراني، ان اميركا دولة تستخدم الاجواء السورية من دون موافقة الدولة فيها لقصف اراضيها ./انتهى/

رمز الخبر 1898101

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