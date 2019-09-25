الرئيس روحاني: واشنطن الداعم الرئيس للارهاب بالشرق الاوسط

وفي هذا الحوار الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، اضاف الرئيس روحاني، ان ترامب ضل عن سبيل الصواب في انتقاداته لايران.

واضاف، انني استغربت من تصريحات ترامب ازاء الارهاب لان اميركا اليوم داعمة للارهاب في منطقتنا واينما وطات قدمها تفشى الارهاب هنالك.

واعتبر الرئيس روحاني تدخول الجيش الاميركي في سوريا من دون موافقة الدولة السورية مثالا للارهاب الاميركي في المنطقة.

وقال الرئيس الايراني، ان اميركا دولة تستخدم الاجواء السورية من دون موافقة الدولة فيها لقصف اراضيها ./انتهى/